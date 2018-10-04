ATM hırsızları suçüstü yakalandı

ANKARA'DA
bir banka
nın otomatik para çekme makinesine (ATM
) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, suçüstü yakalandı. ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için iğne deliği büyüklüğünde gizli kamera
yerleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanmaları, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.Ankara
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent'teki bir banka ATM'sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı öğrenildi.