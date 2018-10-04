Cumartesinin adı ‘tiyatro’ oldu

HER yıl birbirinden güzel oyunların sahnelendiği Mamak Kültür Merkezi'nde bu yıl birbirinden güzel oyunlar Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yeni sezona merhaba diyecek. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, sezonu 'Çocuklara Masallar" ile açıyor. Meddah eşliğinde Keloğlan, Dede Korkut, Karagöz-Hacivat, İbiş, Nasrettin Hoca ve masallardan kolaj çalışmasının yapıldığı 'Çocuklara Masallar'ın yoğun ilgi çekmesi bekleniyor. Oyunu izlemeye gelen çocukların sahneye çıkarak masal kahramanlarından birini doğaçlama olarak canlandıracağı oyun, ekim ayı boyunca her Cumartesi Mamak Kültür Merkezi'nde seyirciyi selamlayacak.

'BİR EVLENME TEKLİFİ'

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Tüm Ankaralıları oyunlarımıza bekliyoruz" dedi. Ocak ayına kadar "Çocuklara Masallar', 'Dikkat Trafik", "Bir Evlenme Teklifi" ve 'Ayı' adlı eser ile vatandaşı tiyatroyla buluşturacak. Oyunlar her cumartesi saat 15.00'te sahnelenecek.