DEAŞ vahşetinin izlerini Türkiye sildi

DEAŞ'lı teröristlerce, gözlerinin önünde arkadaşlarının kafalarının kesildiğine, birçok kişinin kırbaçla öldüresiye dövüldüğüne şahit olan Musullu ailenin 12 yaşındaki üyesi Mahmud Abdulethem Hamid de savaşın izlerini tek gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerindeki izlerde taşıyor. DEAŞ'lı teröristlerce yola döşenen bombanın patlaması sonucunda tek gözünde büyük ölçüde görme kaybı meydana gelen Mahmud Abdulethem Hamid, Türkiye'de yapılan operasyonla tekrar görmenin sevincini yaşıyor.

ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM

Mahmud Abdulethem Hamid DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği dönemde yaşadıklarını anlattı. DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle sürekli evlerini ve yerlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Hamid, teröristlerden kaçarken yanlarındaki bir kişinin ayağının düzeneğin bağlı olduğu misinaya takılmasıyla bombanın patladığını söyledi. Bombadan dağılan parçalardan korunmak için sırtındaki çantayı çıkartarak yüzüne doğru tuttuğunu ifade eden Hamid, vücudunun her yerine parçaların saplandığını, kan içinde kaldığını, bir gözünün görmediğini aktardı. Hamid, "Her tarafıma demir gibi parçalar saplanmıştı. O anda bağırmaya başladım. Artık göremiyordum" diye konuştu. Irak'ta hastanede ameliyat için gerekli cihazlar olmadığından Irak Sağlık Bakanlığının Türkiye ile temas kurduğunu aktaran Hamid, bir yıl sonra Türkiye'ye şifa bulmaya geldiklerini söyledi. Hamid, ameliyatın ardından sağlığının iyi olduğuna ve tekrar görmeye başladığına, kornea naklini beklediğine işaret ederek "Bugün daha iyi görebiliyorum. Bunun için önce Allah'a şükrediyorum ve sonra Türkiye'ye ve Türk hekimlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukluğumu istiyorum

HAMID, çocukluk anılarının her anında savaş olduğunu vurgulayarak "Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey, bombalar ve ölen insanlar. Tüm bunları gözlerimizle gördük, bomba, kan ve ölüm dışında bir şey hatırlamıyorum. Akrabalarımı kaybettim, arkadaşlarım öldü" diye konuştu. Gelecekte futbolcu olmayı hayal ettiğini ve tek dileğinin ise barış olduğunu belirten Hamid, hiç kimsenin teröre destek vermemesi gerektiğini söyledi. Eskiden okula gittiğini, arabalarıyla gezebildiklerini ama bunların hiçbirini artık yapamadıklarını ve eski günlerini çok özlediğini dile getiren Hamid, "Çocukluğumu istiyorum. Artık hayatımı her çocuk gibi yaşamak, arkadaşlarımla olmak, futbol oynamak istiyorum. Hayatımı eskisi gibi güzel yaşamak istiyorum" diyerek duygularını aktardı. Kornea nakli yapılacak DÜNYA Göz Hastanesi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, Mahmud Abdulethem Hamid'in sağ gözünün korneasında büyük bir yara bulunduğunu ve arkasındaki dokuların da yapışık olduğunu ifade ederek göz bebeği yapılarak görme yetisinin sağlanması için Hamid'i ameliyat ettiklerini anlattı. Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Önol, tedavinin şu anda tamamlandığını ancak kornea nakli için de girişimde bulunulacağını kaydetti.