Kudüs’ün işgalini protesto için kitap okudular

SELAHADDIN
Eyyubi'nin Kudüs
'ü fethetmesinin yıldönümünde Demetevler Parkı
'nda toplanan AK Parti Gençlik Kolları'nın Ankara
ve Yenimahalle Teşkilatları Selahaddin Eyyubi
'yi anmak ve Kudüs'ün işgalini protesto
etmek için kitap okudular. Demetevler Parkı'nda bir araya gelen gençler Kudüs'ün tarihini öğrenmek ve Selahaddin Eyyubi'yi daha tanımak için "Dersimiz:Kudüs" isimli kitabı okudular. Bir yandan kitap okuyarak sessiz bir protesto yapan gençler, bir yandan da giydikleri tişörtler ile İsrail
'i eleştiren mesajlar verdiler. Kitabın yazarı İbrahim Enes Duruay da etkinliğe katılarak şöyle dedi: "Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlıların elinden kurtararak Mescid-i Aksa
'yı özgürlüğüne kavuşturmasının üzerinden yaklaşık sekiz yüz yıl geçti. O gün Kudüs huzura ve barışa kavuştu ancak bugün esaret altında. Uluslararası hukuka aykırı bu işgali protesto ve Selahaddin Eyyubi'yi anmak amacıyla bir araya geldik ve önce Kudüs Bilinci oluşturmalıyız, diyerek bir kitap halkası kurduk."