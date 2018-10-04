Ortak aday Özdemir’den Anıtkabir ziyareti

ANKARA
Barosu'nun başkanlık seçiminde ittifak kararı alan Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, başkan adayı avukat Gencer Özdemir
'in başkanlığında Anıtkabir
'i ziyaret etti. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, Ankara
Barosunun 20-21 Ekim günleri yapılacak kongresinde ittifak kararı almış, ortak aday olarak da avukat Gencer Özdemir'i destekleme kararı almıştı. Kongre için çalışmalara hız kesmeden devam eden Özdemir, Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'na üye avukatlarla Anıtkabir'i ziyaret etti