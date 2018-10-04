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Ortak aday Özdemir’den ziyareti

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Ortak aday Özdemir’den Anıtkabir ziyareti
ANKARA Barosu'nun başkanlık seçiminde ittifak kararı alan Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, başkan adayı avukat 'in başkanlığında 'i ziyaret etti. Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu, Barosunun 20-21 Ekim günleri yapılacak kongresinde ittifak kararı almış, ortak aday olarak da avukat Gencer Özdemir'i destekleme kararı almıştı. Kongre için çalışmalara hız kesmeden devam eden Özdemir, Milliyetçi Avukatlar Grubu ve Baroda Birlik Grubu'na üye avukatlarla Anıtkabir'i ziyaret etti
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Ortak aday Özdemir’den Anıtkabir ziyareti
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