Ulaşımda, suda ekmekte zam yok

ANKARA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
, ''Ulaşımda
da suda da ekmekte de de zam
yapmıyoruz'' dedi. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Tuna katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Başkent gündemini yakından ilgilendiren önemli konulara açıklık getiren Başkan Tuna, Ankara
'daki ekmek fiyatlarındaki artışa yönelik tartışmalara ilişkin olarak Halk Ekmek
fiyatlarına hiçbir şekilde zam yapmayacaklarını açıkladı. Tuna, "250 gram Halk Ekmek 70 kuruş. Herhangi bir zam da düşünmüyoruz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğe zam yapmadık, yapmıyoruz da. Ekmeğin kilosu 280 kuruşa geliyor. Bunu da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.