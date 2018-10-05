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Albay Pınarbaşı’na

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Albay Pınarbaşı’na Devlet Övünç Madalyası
FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cuntaya karşı direnirken iki bacağından vurulan Gazi 'na ve Beratı verildi. Valisi Ercan Topaca, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı adına gazi olan Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na takdim etti. Vali Topaca, şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirtti. Gazi Pınarbaşı ise Devlet Övünç Madalyası ile taltif edilmekten duyduğu gururu dile getirdi. O gece hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktığını anlatan Pınarbaşı, "Allah bize şehit olmayı değil gazi olmayı nasip etti" diye konuştu.
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Albay Pınarbaşı’na Devlet Övünç Madalyası
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