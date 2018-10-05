Albay Pınarbaşı’na Devlet Övünç Madalyası

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde cuntaya karşı direnirken iki bacağından vurulan Gazi Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı
'na Devlet Övünç Madalyası
ve Beratı verildi. Ankara
Valisi Ercan Topaca, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
adına gazi olan Kıdemli Albay Mahmut Pınarbaşı'na takdim etti. Vali Topaca, şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirtti. Gazi Pınarbaşı ise Devlet Övünç Madalyası ile taltif edilmekten duyduğu gururu dile getirdi. O gece hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktığını anlatan Pınarbaşı, "Allah bize şehit olmayı değil gazi olmayı nasip etti" diye konuştu.