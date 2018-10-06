Adalet yerini buldu

SABAH Ankara eski CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'nin Polatlı'da inşa ettiği 'Köyümüz Ankara' projesiyle ilgili usulsüzlükleri gündeme getirmişti. Doğacı Gayrimenkul İnşaat şirketinin ortaklarından olan Selçuk Dereli, Polatlı'ya bağlı Gedikli Mahallesi'nde 'Köyümüz Ankara' isimli bir site inşaatına başladı. Başka bir gayrimenkul şirketine ait 320 dönümlük imarlı arazinin 32 dönümünü satın alan Dereli, burada her biri piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 55 adet ahşap ev yaptı.

YOLLARI DA GASP ETTİ

Kiraladığı arazi üzerine kaçak yollarla yüzme havuzu, köy kahvesi ve köy bakkalı inşa eden Dereli, hayata geçirdiği site projesi için imar planında halkın kullanımına ayrılmış olan 2 adet parkı kendi arazisine kattı. Sitesinin dört bir yanını tel örgülerle çeviren CHP'li Selçuk Dereli, yine kamuya ait yolları da gasp etmişti. SABAH Ankara tarafından da gündeme getirilen projede Dereli, sitesi için yapması gereken 220 tonluk su deposunu kiraladığı arazi yerine yine halka cami yapılması için ayrılan ibadet alanına kaçak yollarla inşa etmişti.

Diyanet hemen devreye girdi GÜNDEME gelen skandalın ardından harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, Polatlı Müftülüğü ve Polatlı Belediyesi'ne yazı göndererek kaçak su deposunun yıkılmasını istedi. Polatlı Belediyesi de söz konusu yıkım için geçtiğimiz gün bölgede işleme başladı. Belediyeye ait ekipler Gedikli Mahallesi'ne giderek şuan CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için çalışan Dereli'nin cami alanına inşa ettiği kaçak depoyu yıktı.