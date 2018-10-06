Dedektör köpekler halkla buluştu

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik ile vatandaşlara hayvan sevgisi ve hayvan haklarının öneminin anlatılmasının yanı sıra, görev köpekleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Görev köpeklerinin vatandaşlarla buluşturulduğu etkinlikte polisler, vatandaşlara sokak hayvanları için mama da dağıttı. Konuya ilişkin açıklama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Komiser Yardımcısı Merve Hilal Yıldız, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Şube Müdürlüğümüzden buraya tanıtım amaçlı geldik. Bugün can dostlarımızın günü, görev arkadaşlarımızın günü. Onları halkla buluşturmaya geldik. Köpeklerimize sevgi veriyoruz. Eğitimin temeli de bu zaten" dedi.

ÇOCUKLARA HAYVAN KORUMA SEMİNERİ

MAMAK Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kayaş Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenledi. Seminerde aşılanmasından beslenmesine, sahiplenilmesinden bakımına kadar evcil ve sokak hayvanlarının bakımı ve sağlığı ile ilgili Mamak Belediyesi Veteriner Hekimi Eser İnsal tarafından bilgiler verildi. Seminer sonrasında öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve mama kabı hediye edildi.