Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Akgül: Kapımız her daim açık

Akgül: Kapımız her daim açık

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Akgül: Kapımız her daim açık
MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, ve Gaziler Vakfı Başkanı ve 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Kurucu Başkanı Ferhat Emre'yi makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgül, "Ülke bütünlüğümüze, birlik ve beraberliğimize saldıranlara karşı mücadele veren tüm gazilerimize sağlıklı ömürler tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Bu ülkeyi canlarını gözünü kırpmadan veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize kapımız her daim açıktır" dedi. Dernek faaliyetleri hakkında Akgül'ü bilgilendiren Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar da, Akgül'ün şehit aileleri ve gaziler konusundaki hassasiyetini önemli bulduklarını kaydederek, desteklerden dolayı teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akgül: Kapımız her daim açık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN