Akgül: Kapımız her daim açık

MAMAK
Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye Şehitler
ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar
ve 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Kurucu Başkanı Ferhat Emre'yi makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgül, "Ülke bütünlüğümüze, birlik ve beraberliğimize saldıranlara karşı mücadele veren tüm gazilerimize sağlıklı ömürler tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Bu ülkeyi canlarını gözünü kırpmadan veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize kapımız her daim açıktır" dedi. Dernek faaliyetleri hakkında Akgül'ü bilgilendiren Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar da, Akgül'ün şehit aileleri ve gaziler konusundaki hassasiyetini önemli bulduklarını kaydederek, desteklerden dolayı teşekkür etti.