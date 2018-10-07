Ankara’da lojistik zirvesi

LOJISTIK
sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirerek milli ekonomiye ve Türkiye
'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara
Lojistik Zirvesi, Türkiye'nin ilk uluslararası lojistik üssü konumundaki Ankara Lojistik Üssü
'nde gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında fuar
ve konferans eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Ankara Lojistik Üssü'nün Uluslararası TIR Parkı'nda ve yaklaşık 6 bin metrekarelik bir mekânda düzenlenecek fuara yaklaşık 120 yerli ve yabancı lojistik sektörü firmasının katılımı bekleniyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da bir lojistik zirvesi düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika
arasında bir aktarma merkezi ve köprü oluşturuyor. Bu denli avantajlı ülkenin merkezinde yer alan bir şehir olan Ankara, hızlı tren ve karayolu ağı ile lojistik sektöründe de Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olma yolunda ilerliyor" dedi. Baran, düzenlenen zirvenin lojistik sektöründe ihtiyaç olan sürdürülebilir büyümenin prensip ve yollarını ortaya koyacağını kaydetti.