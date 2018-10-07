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’da lojistik zirvesi

Merkezi coğrafi konumu nedeniyle önemli bir lojistik ve taşımacılık üssü haline gelen , 11-13 Ekim tarihlerinde “Ankara Lojistik Zirvesi”ne ev sahipliği yapacak

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Ankara’da lojistik zirvesi
LOJISTIK sektörünün yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirerek milli ekonomiye ve 'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Lojistik Zirvesi, Türkiye'nin ilk uluslararası lojistik üssü konumundaki 'nde gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında ve konferans eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Ankara Lojistik Üssü'nün Uluslararası TIR Parkı'nda ve yaklaşık 6 bin metrekarelik bir mekânda düzenlenecek fuara yaklaşık 120 yerli ve yabancı lojistik sektörü firmasının katılımı bekleniyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da bir lojistik zirvesi düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz Asya, Avrupa ve arasında bir aktarma merkezi ve köprü oluşturuyor. Bu denli avantajlı ülkenin merkezinde yer alan bir şehir olan Ankara, hızlı tren ve karayolu ağı ile lojistik sektöründe de Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olma yolunda ilerliyor" dedi. Baran, düzenlenen zirvenin lojistik sektöründe ihtiyaç olan sürdürülebilir büyümenin prensip ve yollarını ortaya koyacağını kaydetti.
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Ankara’da lojistik zirvesi
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