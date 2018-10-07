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ASKİ Sporlu güreşçilerden Başkan Tuna’ya ziyaret

Giriş Tarihi: 7.10.2018
ASKİ Sporlu güreşçilerden Başkan Tuna’ya ziyaret

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 'ın başkenti Budapeşte'de, 20-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "" öncesi ASKİ güreşçileri kabul etti. Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde; Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, kulüp yöneticileri, milli takım antrenörleri ve şampiyon ler yer aldı.

GÜREŞ ATA SPORUMUZ
Dünya Güreş Şampiyonası öncesi ASKİ Sporlu Milli Güreşçilerle bir araya gelen Başkan Tuna, "Güreş bizim ata sporumuz. Kalbimiz sizinle" diyerek, Milli Güreşçilere Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılar diledi. ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, Başkan Tuna'nın güreşi çok sevdiğini belirterek, "Bize olan desteği sınırsız olan Başkanımız, güreşin Ata sporu olduğunu ve çok sevdiğini dile getiriyor. Desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

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ASKİ Sporlu güreşçilerden Başkan Tuna’ya ziyaret
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