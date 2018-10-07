Bilim meraklıları Ankara’da buluştu

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve binlerce bilim
meraklısını buluşturan "STEM&Makers" (Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Festivali) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi
ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. Altınpark ANFA Fuar
ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim festivaline, başkentlilerin yanı sıra 53 farklı ilden binlerce vatandaş katıldı. Ziyaretçilerini bilimle tanıştıran etkinlik; Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
, Milli Eğitim Bakan Danışmanları Murat Bağcı ve Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu
ile ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya'nın açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.