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meraklıları Ankara’da buluştu

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Bilim meraklıları Ankara’da buluştu
ANKARA Büyükşehir Belediyesi bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve binlerce meraklısını buluşturan "STEM&Makers" (Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Festivali) etkinliğine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi, ve OSTİM işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. Altınpark ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim festivaline, başkentlilerin yanı sıra 53 farklı ilden binlerce vatandaş katıldı. Ziyaretçilerini bilimle tanıştıran etkinlik; Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı , Milli Eğitim Bakan Danışmanları Murat Bağcı ve Dr. ile ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya'nın açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.
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Bilim meraklıları Ankara’da buluştu
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