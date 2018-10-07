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Fuhuş baskını anında ikinci kattan atladılar

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Fuhuş baskını anında ikinci kattan atladılar
ÇANKAYA Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı iddiasıyla Şehit Sadık Erişen Sokak üzerindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. ekiplerinin binaya gelmesi üzerine, salonda çalışan bir kadın ve müşterisi binanın 2'nci katından aşağı atlayarak kaçtı. kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, binadan atlayan kadının park halindeki bir aracın üzerine düştüğü görüldü. Şüphelilerin polis gittikten sonra tekrar binaya geldiği görüldü. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Fuhuş baskını anında ikinci kattan atladılar
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