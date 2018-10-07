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Şenlikte aşure günü

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Şenlikte aşure günü
AK Başkanı Şükrü Özek tarafından 3 bin kişiye verilen aşure programından sonra Keçiörenliler Şenlik Mahalle teşkilatınca yapılan aşure programında buluştu. Programa İdari Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Belediye Başkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonu düzenleyen AK Parti Keçiören Şenlik Mahalle Başkanı Hüseyin Yakupoğlu'nu mahalle sakinleri ayrıca tebrik edip mahalle adına yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti belirttiler.
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Şenlikte aşure günü
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