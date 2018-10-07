Şenlikte aşure günü

AK Parti Keçiören İlçe
Başkanı Şükrü Özek tarafından 3 bin kişiye verilen aşure programından sonra Keçiörenliler Şenlik Mahalle teşkilatınca yapılan aşure programında buluştu. Programa TBMM
İdari Amiri ve AK Parti
Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonu düzenleyen AK Parti Keçiören Şenlik Mahalle Başkanı Hüseyin Yakupoğlu'nu mahalle sakinleri ayrıca tebrik edip mahalle adına yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti belirttiler.