Stajyerlere iş sağlığı eğitimi

MAMAK
Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi. Mamak Belediye
si hizmet binasında uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere güvenlik eğitimi ile birlikte stajları süresince uymaları gereken kurallar aktarıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, belirli periyotlarla hem personele hem de stajyerlere bilinçlendirme anlamında bu tür eğitimleri verdiklerini kaydetti. Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin yapıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Stajyerlerimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek sorumlulu��umuzdur" dedi. Kazaların
alınacak önlemlerle engellenebileceğine de işaret eden Akgül, stajyerlerden
iş hayatlarında da iş sağlığı ve güvenliğine önem göstermelerini istedi.