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Bakan Akar’dan doğada yürüyüş

, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Kızılcahamam’da sabah yürüyüşü yaptı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Bakan Akar’dan doğada yürüyüş
AKAR, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna geçti. Burada yaklaşık yarım saat yürüyen Akar, görüntü alan gazetecilere dün de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar'a eski milletvekili Salih Kapusuz da eşlik etti. Öte yandan görüntü alan gazeteciler, tempolu yürüyen Akar'a yetişmekte zorlandı. Akar, gazetecilere "Siz de yürüyün" tavsiyesinde bulundu.
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Bakan Akar’dan doğada yürüyüş
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