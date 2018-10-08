Bakan Akar’dan doğada yürüyüş

BUGÜN NELER OLDU

vebaşkanlığında gerçekleştirilenyapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna geçti. Burada yaklaşık yarım saat yürüyen, görüntü alan gazetecilere dün de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz" dedi.eski milletvekilida eşlik etti. Öte yandan görüntü alan gazeteciler, tempolu yürüyenyetişmekte zorlandı., gazetecilere "Siz de yürüyün" tavsiyesinde bulundu.