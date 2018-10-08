Bakan Kurum maçı izledi

BAKAN Çavuşoğlu'nun
takımında oynayan eski futbolcu yeni siyasetçi Alpay Özalan
, sahanın yıldızı olurken, "Ben bu maçta çok şey öğrendim, strateji öğrendim, nasıl berabere kalınır öğrendim. Bin taktik alan taraf oldum bu sefer" şeklinde konuştu. Mustafa Varank
, Tamer Dağlı
, Alpay Özalan
, Hacı Turan
, Mehmet Akif Yılmaz
ve Osman Önen
aynı takımda mücadele ederken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu
, Fatih Şahin
, Osman Boyraz
, Uğur Aydemir
, Ahmet Salih Dal
, Fehmi Küpçü
, Mustafa Açıkgöz
karşı takımda yer aldı. Maçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
de izledi.