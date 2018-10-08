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Bakan Kurum maçı izledi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Bakan Kurum maçı izledi
BAKAN Çavuşoğlu'nun takımında oynayan eski futbolcu yeni siyasetçi Alpay Özalan, sahanın yıldızı olurken, "Ben bu maçta çok şey öğrendim, strateji öğrendim, nasıl berabere kalınır öğrendim. Bin taktik alan taraf oldum bu sefer" şeklinde konuştu. Mustafa Varank, Tamer Dağlı, Alpay Özalan, Hacı Turan, Mehmet Akif Yılmaz ve Osman Önen aynı takımda mücadele ederken, diğer takımda Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Şahin, Osman Boyraz, Uğur Aydemir, Ahmet Salih Dal, Fehmi Küpçü, Mustafa Açıkgöz karşı takımda yer aldı. Maçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de izledi.
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Bakan Kurum maçı izledi
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