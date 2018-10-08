Bakan Kurum maçı izledi

BUGÜN NELER OLDU

takımında oynayan eski futbolcu yeni siyasetçi, sahanın yıldızı olurken, "Ben bu maçta çok şey öğrendim, strateji öğrendim, nasıl berabere kalınır öğrendim. Bin taktik alan taraf oldum bu sefer" şeklinde konuştu.veaynı takımda mücadele ederken, diğer takımdakarşı takımda yer aldı. Maçı,de izledi.