Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkentte KPSS heyecanı yaşandı

Başkentte heyecanı yaşandı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Başkentte KPSS heyecanı yaşandı
3 MILYON kişinin girmesi beklenen 2018 yılı ortaöğretim sınavı yapıldı. Saatin 10.00 olmasıyla beraber salonun giriş kapıları kapatıldı. Geç kalanlar ise sınavı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri ve yakınları da dışarıda onları bekledi. Sınav için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gelen adaylardan İzzet Yıldız, çok çalıştığını, zor bir sınav olduğunu, bu yüzden dershane desteği dahil her türlü hazırlığı yaptığını dile getirdi. Bir diğer aday ise hiç çalışmadığını ifade ederek, bir önceki yıl da sınava girdiğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte KPSS heyecanı yaşandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN