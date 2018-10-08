Başkentte KPSS heyecanı yaşandı

3 MILYON kişinin girmesi beklenen 2018 yılı KPSS
ortaöğretim sınavı yapıldı. Saatin 10.00 olmasıyla beraber salonun giriş kapıları kapatıldı. Geç kalanlar ise sınavı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Adaylar içeride ter dökerken, aileleri ve yakınları da dışarıda onları bekledi. Sınav için Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gelen adaylardan İzzet Yıldız, çok çalıştığını, zor bir sınav olduğunu, bu yüzden dershane desteği dahil her türlü hazırlığı yaptığını dile getirdi. Bir diğer aday ise hiç çalışmadığını ifade ederek, bir önceki yıl da sınava girdiğini söyledi.