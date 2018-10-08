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Yenikent’e yeni

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Yenikent’e yeni BELMEK
BAŞKENTLI kadınlara yönelik yaptığı hizmetlere hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını daha verimli şekilde kullanmalarının yanı sıra el becerilerini geliştirerek, aile ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmak için açtığı Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'na () her geçen gün yenilerini ekliyor. Türkiye'nin en büyük yetişkin eğitim merkezi olan BELMEK'lerin sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Sincan Yenikent'te BELMEK kursu açtı. Ortapınar Blokları'nda yer alan yeni BELMEK'in açılışını, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. Ankara'da 68. BELMEK'i Sincan Yenikent'te açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, 31 ayrı branşta kurs vermeye devam ettiklerini söyledi.
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Yenikent’e yeni BELMEK
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