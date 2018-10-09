Adaylık takvimi başlıyor!

Bütün partiler yerel seçimler için düğmeye basmış durumda. AK Parti adaylık başvuru takvimini Kasım'da başlatıyor. Bu tarihe kadar vatandaşın nabzı tutulmaya devam edecek. AK Parti, Kızılcahamam kampında yerel seçimler için hazırlıkları masaya yatırdı. Son 16 yılda yapılan yerel seçimlerde alınan oy oranları, nasıl bir kampanya yürütüleceği değerlendirildi. Aday gösterilecek isimlerde "vefa, ehliyet, liyakat, davaya bağlılık" gibi kriterler ön plana çıkacak. AK Parti'nin iktidara yürümesinde büyük rol oynayan 882 belediyenin karne çalışması sürüyor.

Başkanların hizmet sunumu, bütçe kalemleri, vaatler, projeler, sosyal ilişkiler belediyelerin performans notunu ortaya koyacak.

AK Parti İletişim Merkezi belediyelere ilişkin gelen bütün talepleri ve şikâyetleri takibe alıyor. Hem merkezden hem de teşkilatlardan gelen raporlar inceleniyor. Mart seçimlerinde çok daha büyük hassasiyet gösterilecek.

Aday belirlenmesinde tevazu ve samimiyet kazanacak. Bütün partilerin listelerinde kentiyle, ilçesiyle barışık, seçmenle gönül bağı kuran isimlerin daha fazla yer almasını diliyorum.



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Yerel seçimlerde ittifak çalışması için liderler bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Macaristan ziyareti sonrası görüşecek. İki liderin buluşması sonrası ittifakın çerçevesi netleşecek.

Gelelim Başkan Erdoğan'ın sıkça altını çizdiği teşkilatlarla seçmenin "gönül bağı" kurması meselesine.

Başkan Erdoğan kamp sonrası Kızılcahamam'da mini bir miting yaptı ve vatandaşlarla buluştu.

Meydanda halkın heyecanı çok yüksekti.

Sadece bu ilçede değil Başkan Erdoğan'ın 81 ilde buluştuğu tüm seçmende aynı heyecanı görüyoruz.

Peki, meydanlardaki, sahadaki bu heyecan teşkilatlarda var mı?

Erdoğan'ın sıkça vurgu yaptığı bu bağ teşkilat ile vatandaş arasında yeterince kuruldu mu? AK Parti seçim öncesi sadece belediyelerin değil teşkilatların da "gönül bağı" karnesini çıkaracak. Bu sonuca bakarak AK Parti'yi bugünlere taşıyan yerel güce takviye yapılacak. Anlaşılan o ki! Yeni sistemi omuzlayacak yeni yerel yönetimler de ülkenin gücüne güç katacak.