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Asırlık pullar ’nde

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Asırlık pullar PTT Pul Müzesi’nde
PTT 'nde, 1863 yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor. Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete açıldı. Giriş katında, 179 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler yer alıyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor.
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Asırlık pullar PTT Pul Müzesi’nde
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