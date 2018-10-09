Cumhurbaşkanlığı Kupası Condino 29’un

ANKARA Atlı Spor Kulübü'nün
ev
sahipliği yaptığı özel
unvan engel atlama
yarışmaları tamamlandı.
Engel atlamanın
en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlı Kupası'nda
biniciler, 145
santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya
çalıştı. "Condino 29"
isimli atıyla baraj parkurunu 37.8
saniyede hatasız tamamlayan Bursa Atlı Spor Kulübü'nden Hasan Şentürk
, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın
sahibi oldu. Kupada Necmi Eren
, "SIEC Nectar des Roches"
isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Sencer Horasan
, "Up du val Guerard"
adlı atıyla üçüncülüğü
elde etti.