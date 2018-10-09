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Condino 29’un

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Cumhurbaşkanlığı Kupası Condino 29’un
ANKARA Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı. Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlı Kupası'nda biniciler, 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalıştı. "Condino 29" isimli atıyla baraj parkurunu 37.8 saniyede hatasız tamamlayan Bursa Atlı Spor Kulübü'nden Hasan Şentürk, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Kupada Necmi Eren, "SIEC Nectar des Roches" isimli atıyla ikinci sırayı alırken, Sencer Horasan, "Up du val Guerard" adlı atıyla üçüncülüğü elde etti.
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Condino 29’un
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