Cumhurbaşkanlığı Kupası Condino 29’un

BUGÜN NELER OLDU

evsahipliği yaptığı özelunvan engel atlamayarışmaları tamamlandı.Engel atlamanınen prestijli yarışmasıbiniciler,santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmayaçalıştı.isimli atıyla baraj parkurunusaniyede hatasız tamamlayansahibi oldu. Kupadaisimli atıyla ikinci sırayı alırken,adlı atıyla üçüncülüğüelde etti.