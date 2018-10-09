Dostlarından ayrılmayacak

Yenimahalle'de babasından kalan emekli aylığıyla ile 13 yıldan bu yana sokak hayvanlarını besleyen 65 yaşındaki Münevver Üzmez, bir süre önce oturduğu evin park yapılmak üzere yıkılması üzerine kardeşinin yanında yaşamaya başladı. Apartmanın bahçesinde hayvanlara bakmaya devam eden Üzmez, mahalle sakinlerinin şikayetlerinden dolayı kardeşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Bunun üzerine hayvanlarını yanına alan Üzmez, hayırseverlerin desteğiyle üç katlı bir binanın bahçesine konulan kanepede vakit geçirmeye başladı. SABAH Ankara'nın da gündeme getirdi olayın ardından devlet harekete geçti.



KULÜBELER YAPILDI

enimahalle Kaymakamlığı tarafından Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde ev tahsis edildi. Yenimahalle Belediyesi ise Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde Kaymakamlık tarafından tahsis edilen evin bakım, onarım ve tadilatını tamamladı. Evin eşyalarını da baştan aşağı temin edip, evi gelin gibi süsleyen belediye ekipleri, Münevver Teyze'yi de kedi ve köpekleriyle birlikte yeni evine yerleştirdi. Evin içerisinde badana ve alçı işleri, su tesisatı, fayans, mutfak dolapları, kapı ve pencere tadilatı gibi bütün detaylar tek tek elden geçirilirken bahçeye de kedi ve köpekler için kulübeler yapıldı.

BAKAN'DAN ZİYARET

MÜNEVVER Teyze'yi yenilenen evinde önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha sonra ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ziyaret etti. Öte yandan, Münevver Teyze'nin kedi ve köpeklerini sağlık kontrolünden geçiren Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı hayvanları eve getirirken kısırlaştırılması geren köpeklerin ameliyatlarını da yaptı. Hayvanların bakımını üstlenen belediye ekipleri, köpekleri düzenli aralıklarla kontrol edecek.