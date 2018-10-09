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Genç çiftçilere tarlada ziyaret

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kapsamında destek alan çiftçileri Kızılcahamam’da ziyaret etti

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Genç çiftçilere tarlada ziyaret
TARIM ve 'nın kırsal kalkınmayı teşvik amacıyla başlattığı meyvelerini veriyor. Proje kapsamında destek alarak iş kuran çiftçilerle Kızılcahamam'da buluşan ve ekili alanları gezen ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnsanımızın toprağından ayrılmaması 'nin ve dahası dünyanın gıda güvenliği, arz güvenliği açısından çok önemli. Birilerinin mutlaka bu sektörde olması lazım, çünkü tarım çok önemli ve stratejik bir konu." dedi. Destekler sonucu yapılan tarımsal çalışmaları yerinde görmenin ve çiftçilerin mutluluğunu hissetmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Pakdemirli, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurguladı. İnceyağız Mahallesi Muhtarı İbrahim Sütçü, mahallesindeki pek çok çiftçi gibi kırsal kalkınma desteklerinden faydalandığını söyledi. 2001 yılındaki ekonomik krizde konfeksiyon dükkanını kapattığını ve tüm malını kaybettiğini anlatan Sütçü, şehirde ayakta kalamayacağını anlayarak köyünde çiftçilik yapmaya başladıkladığını belirtti.
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Genç çiftçilere tarlada ziyaret
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