Yetmiyor yetişmiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu
, sakatlıkların
takımın
yakasını
bırakmadığını hatırlatarak, Spor Toto Süper Lig'in 8.
haftasındaki Bursaspor
maçını 1-0
kaybetmenin
üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Bursaspor
karşısında beklemedik
bir yenilgi alındığı belirtilerek,
"Mağlubiyet bizleri, camiamızı
ve deplasmanda coşkuyla takımlarını
destekleyen taraftarlarımızı üzdü. Daha
öncede belirttiğimiz gibi sakatlıklar bir
türlü yakamızı bırakmıyor. Camiamızın
da bildiği üzere Akhisarspor
maçında Thomas Heurtaux
, Erzurumspor
maçında Brice Dja Djedje
sakatlanmış
yine Kubilay Kanatsızkuş
da 21
yaş
altı milli takım
ından sakatlanarak dönmüştü.
Sağlık ekibimizden rapor alarak
sakatlıkların son durumu ve iyileşme
süreciyle ilgili hafta içinde camiamızı
bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.
----------Açıklamada ayrıca, "Bursa'da
iyi futbol oynamadık, iyi mücadele
etmedik. El Kabir'in
ısınırken, Youness Mokhtar'ın
da maçın henüz ilk yarısında
sakatlanması tüm oyun planımızı
bozdu. Aynı şekilde müsabaka esnasında Yalçın Ayhan'ın
talihsiz bir şekilde
sakatlanması hamle şansımızı tamamen
azalttı. Bu şanlı arma için mücadelenin
mazereti olmaz. Lig uzun bir maraton.
Hatalarımızdan ders çıkartıp, milli takım
arasında sakat futbolcularımızın da aramıza
katılmasıyla birlikte son iki haftada
elde edilen skorları unutturacak galibiyetler
alarak yeniden çıkışa geçeceğimize
inanıyoruz." denildi.
"İmkanlarımız belli" HER
mağlubiyet sonrası sosyal medya üzerinden çeşitli eleştiriler alındığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yaklaşık altı yıldır hep birlikte zorluklarla mücadele ederek bugünlere geldik. Gelinen noktada tam olarak problemlerimizden kurtulup düzlüğe çıktık demek hayalcilik olur. Hala geçmişin travmalarını yaşıyor, birçok kötülüğe maruz bırakılmış MKE Ankaragücü
Spor Kulübü'nü yaşatıp ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyoruz. İmkanlarımız belli. Kulübümüzün en önemli problemi geçmişten gelen borç
yükü ve bu borç yüküne istinaden düzenli gelir olmamasıdır. Şu niye yok? Bu niye yapılmadı? Gibi soruların cevapları işte bunlardır." ifadelerine yer verildi.
"Biz de istiyoruz" AÇIKLAMADA
kulübe destek çağrısı yapılırken, "Biz de istiyoruz her ilçeye store açmayı, store mağazalarımızda ürün çeşitlerimizi çoğaltabilmeyi, sahalarımızın bakım onarımını aksatmamayı, ödemeleri düzenli ve zamanında yapabilmeyi. Kısacası her şey iyi olsun istiyoruz. Ama yetmiyor, yetişmiyor. Yine söylüyoruz, 'Ankaralı iş adamlarının, yerel yöneticilerimizin, dostlarımızın desteğine ihtiyacımız var.' Her mağlubiyetin ardından gündeme gelen olumsuzlukları ve problemleri aşabilmek için yıllardır olduğu gibi mücadele ediyor, bir an önce düzlüğe çıkabilmek için çareler arıyoruz. Yaşanan süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.