A enerjili cihazlar kullanın

Tasarruf yapılmasının altını çizen Başkan Aslantürk, "Yüzde 50 dışa bağımlıyız. Hem ülkemizin parası dışarıya gitmesin. Hem kendi cebimiz yanmasın. Aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayalım" diye konuştu. Aslantürk şunları söyledi: Yangın ların yüzde 80'ini elektrikli sobalar yüzünden çıkıyor. Elektrikli sobalarla ilgili uyarılarda bulunan Başkan Aslantürk, "Sobaları kullanırken daha tasarruflu veya termostatlı sobalar kullanmaya özen gösterin. Uzun süreli yanması koşuluyla termostatlı sobaların kullanılması çok önemli. Soba açık bırakılıyor. Sobanın ısı derecesi yükseldikçe akımı fazla çekmeye başladıkça üzerindeki kablolar ısınmaya başlıyor. Elektrikli sobalar her ne kadar tasarruflu gözükse de 800-1000-2000 watt üzerinde rezistanslar var. Aşırı derecede elektrik yakıyor. Elektrikli ısıtıcılara yönelmemenizi tavsiye ederim. Mecbur kalsak bile daha tasarruflarına özellikle üzerindeki tüketimlerine bakmanız gerekiyor. Bunların üzerindeki rezistans voltajlarına bakın. Özellikle ısıtıcıların üzerindeki rezistans larına kaç watt kullandıklarına dikkat etsinler. Sigorta atmaması için yüksek amperajlı sigortalar kullanılıyor. Sigortanın amacı üzerindeki yükün, tonajından fazla bir yük varsa elektriği kesiyor olması. Çünkü tehlike olacaktır uyarısı gelir. Sigorta, benim üzerimde fazla bir yük var. Bunun için ben elektriği kesiyorum. Çünkü tehlike olacak. Elektrikçi gelip ölçer. Eğer ki o sigortanın amperajını aşan bir güç varsa onun bir üst yüksek amperajıyla değiştirir. Rastgele ampera değiştirmek mal ve can güvenliği açısından büyük tehlikeler yaratıyor"dedi.Üç zamanlı tarifede, gündüz, puant ve gece zaman dilimleri için üç farklı birim fiyat var. Türkiye 'de gece tarifesi 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sürer. Bu süre zarfında elektrik birim fiyatı gündüze göre yüzde 62 daha ucuzdur. Saat 22.00'den sonra, enerji talebinin azalmasıyla beraber, gece tarifesinde elektrik birim fiyatı düşer. Tek zamanlı tarifede, elektrik faturanız tüm gün aynı birim fiyattan hesaplanır. Üç zamanlı tarifedeyse, gün üç zaman dilimine bölünür ve fatura her dilimdeki tüketiminize göre, üç ayrı birim fiyattan hesaplanır. Tarifenin gündüz, puant ve gece zaman dilimleri için birim fiyatları farklıdır. Gece tarifesi, üç zamanlı tarifedeki en ucuz fiyatlı zaman dilimidir.TELEVIZYON fişinden ziyade özellikle disivırlar açık kalıyor. Televizyonun düğmesini kapattığımız taktirde üzerine akım geçmiyor. Kesiyor. Fakat disivırlar açık kaldığı müddetçe enerji tüketir. Fişi çekmek gerekiyor. Kullanmadığınız cihazların fişlerini evden çıkarken mutlaka çekmeniz gerekiyor.CEP telefonları şarj olurken 2 ile 6 watt arasında güç tüketiyorlar. Bu şarj cihazları bir cep telefonuna bağlı olmadıkları zaman ise bu rakam 0,1 ile 0,5 watt'a kadar düşüyor. Sonuç olarak, şarj cihazlarını prizlerde bırakmanız size elektrik faturaları açısından bir zarar vermeyebilir ancak bu şarjda bırakılan cihaz 3. parti bir şarj cihazıysa ortaya yangın gibi çok daha büyük sorunlar çıkarabilir. Bunların örneklerini daha önceden görmüştük. Bunu da unutmayalım. Öte yandan orijinal şarj aleti kullanıyorsanız haftalarca bırakmamak şartıyla, şarj cihazlarını bir süre prizde takılı bırakmak zararlı değil.ÇOK tehlikeli. İçerisindeki rezistansların ne kadar Türk standartlarına uygun olduğu tartışılır. Mevcut olan üzerindeki açma kapama düğmesinin ne kadar standartlara uygun olduğu da tartışılır. Vatandaş battaniyeyi açıyor ve uyuyor. Uyku halinde bir kaçak olsa bir yangın çıksa...