Mamak kayıpsız devam ediyor

TÜRKIYE Basketbol Ligi Federasyon Kupası Şampiyonluğu
nun ardından
sezona hazırlık maçlarıyla
devam eden Mamak Belediyesi Basketbol
Takımı evinde ağırladığı Selçuklu Basketbol Takımı
'nı 67-64 mağlup etti. Bu
yıl TBL'de boy gösterecek iki
takımın mücadelesine sahne olan
maçı kazanan Yeşil-Beyazlılar,
resmi maçlarda dahil olmak üzere
namağlup unvanını korumaya
devam etti. TAKIM RUHUNU YANSITIYORUZ
Karşılaşmanın ardından Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
takım
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlık
maçlarının lig öncesi takımların hem taktiksel
hem de fiziksel olarak kendilerinin
hangi seviyede olduklarını görmeleri açısından
bir fırsat olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Gerek turnuvada
gösterdiğimiz başarı gerekse hazırlık maçlarında
performansımız ile takım ruhunu son ana
kadar yansıtıyoruz. Galibiyet serimiz de bunun göstergesi
oluyor" dedi.