Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak kayıpsız devam ediyor

Mamak kayıpsız devam ediyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Mamak kayıpsız devam ediyor
TÜRKIYE Basketbol Ligi Federasyon Kupası Şampiyonluğunun ardından sezona hazırlık maçlarıyla devam eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde ağırladığı Selçuklu Basketbol Takımı'nı 67-64 mağlup etti. Bu yıl TBL'de boy gösterecek iki takımın mücadelesine sahne olan maçı kazanan Yeşil-Beyazlılar, resmi maçlarda dahil olmak üzere namağlup unvanını korumaya devam etti.

TAKIM RUHUNU YANSITIYORUZ
Karşılaşmanın ardından Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının lig öncesi takımların hem taktiksel hem de fiziksel olarak kendilerinin hangi seviyede olduklarını görmeleri açısından bir fırsat olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Gerek turnuvada gösterdiğimiz başarı gerekse hazırlık maçlarında performansımız ile takım ruhunu son ana kadar yansıtıyoruz. Galibiyet serimiz de bunun göstergesi oluyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak kayıpsız devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN