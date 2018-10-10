Mamak kayıpsız devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

nun ardındansezona hazırlık maçlarıyladevam edenTakımı evinde ağırladığı'nı 67-64 mağlup etti. Buyıl TBL'de boy gösterecek ikitakımın mücadelesine sahne olanmaçı kazanan Yeşil-Beyazlılar,resmi maçlarda dahil olmak üzerenamağlup unvanını korumayadevam etti.Karşılaşmanın ardındantakımile ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlıkmaçlarının lig öncesi takımların hem taktikselhem de fiziksel olarak kendilerininhangi seviyede olduklarını görmeleri açısındanbir fırsat olduğunu ifade eden, "Gerek turnuvadagösterdiğimiz başarı gerekse hazırlık maçlarındaperformansımız ile takım ruhunu son anakadar yansıtıyoruz. Galibiyet serimiz de bunun göstergesioluyor" dedi.