Sincan’da gençlik şöleni düzenlendi

SINCAN Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Gençlik Vakfı Sincan ilçe temsilciliğinin organize ettiği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şöleni düzenlendi. Lale Meydanında
düzenlenen programa Sincan Belediye
Başkanı Murat Ercan
da katıldı. Başkan Ercan gençlerle hokey oynadı, bilek güreşi yaptı. Müzik Kulübü'nün bağlama, gitar ve keman, güzel sanatlar kulübünün ebru sanatı, hat, el sanatlarının sergilendiği programda masa tenisi, hokey, halter, badminton ve birçok spor branşta gösteriler düzenlendi. Program Sincan halkının yoğun ilgisi ile daha da renklendi. Başkan Ercan gençleri yalnız bırakmadı. Şenlik alanını gezen Başkan Ercan gençlerin faaliyetlerini izledi, ardından gençlerle birlikte spor yaptı. Sincan halkı, faydalı aktivitelere imza attığı için Başkan Ercan'a teşekkürlerini iletti.