Başkandan milli takıma ziyaret

MUSA Aydın
, Macaristan
'ın başkenti Budapeşte
'de 20-28 Ekim
tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi serbest güreşçilerle bir araya geldi.Daha önce kadın ve grekoromen güreşçilerin kamplarını ziyaret eden Aydın'ın bu seferki durağı Ankara
oldu. Aydın, Elmadağ Kamp Merkezi'
nde son etap çalışmalarını gerçekleştiren Serbest Milli Takımı
'na moral ziyaretinde bulundu. TGF Başkanı Aydın, Elmadağ
'da ilk olarak teknik heyetle toplantı yaptı. Tüm sıkletlerde mücadele edecek güreşçilerin durumları değerlendirildi. Aydın
, milli takımın antrenmanını takip etti. Kadınlar, grekoromen ve son olarak serbest güreşçilerin kampını ziyaret edip, sporcuların son durumları hakkında bilgiler aldığını belirten Aydın
, "Üç kampta da aynı sinerjiyi görmem beni çok mutlu etti. Güreşçilerimiz son derece istekli. Sporcularımızın gözlerindeki inancı gördüm. Ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil ederek, inanıyorum" dedi.