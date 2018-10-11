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Evini kaçakçılık fabrikasına çevirmiş

Evini adeta kaçak fabrikasına dönüştüren İ.Ç.A.’nın evine operasyon düzenlendi. Polis, kaçak üretim malzemeleri ele geçirdi

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Evini kaçakçılık fabrikasına çevirmiş
Emniyet Müdürlü��ü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çankaya'da bir evde kaçak üretimi yapıldığını belirledi. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, yasal izinlerin alınmasının ardından kaçak üretim yapan eve operasyon düzenledi. Evde 660 adet elektronik sigara likiti, 14 kilo 880 gram elektronik sigara likiti yapımında kullanılan sıvı, 425 adet boş sigara, 70 adet elektronik sigara üretiminde kullanılan likit aroması, 2 adet elektronik sigara likiti üretiminde moleküllerin karışımında kullanılan cihaz ve 2 bin 500 adet etiket olmak üzere toplam 3 bin 657 adet likit yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Evde bulunan İ.Ç.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen İ.Ç.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında 'kanuna muhalefet suçundan' yasal işlem yapıldı.
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Evini kaçakçılık fabrikasına çevirmiş
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