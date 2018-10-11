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Mamak’ta 7 bin 21 iskan, 6 bin 401 ruhsat verildi

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Mamak’ta 7 bin 21 iskan, 6 bin 401 ruhsat verildi
PLANLI şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımların atıldığı Mamak'ta ev ve iş yeri sahiplerinin yüzü güldü. , 2009'dan bugüne 6 bin 401 inşaat ruhsatı, 7 bin 21 iskan vererek ilçenin gelişmesinde ve dönüşmesinde öncü oldu. Yaşanan değişim ve dönüşümün konut fiyatlarına da yansımasıyla Mamak gayrimenkul değerlerinin en fazla arttığı ilçelerden biri oldu. Geçmişte çöplüğü ve gecekondusuyla anılan Mamak'ta hem yatırımcı kazanıyor hem de ilçede ikamet eden vatandaşın yatırımları değerleniyor.
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Mamak’ta 7 bin 21 iskan, 6 bin 401 ruhsat verildi
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