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CSO sezon açılışını ilk defa ’de yaptı

Giriş Tarihi: 12.10.2018
CSO sezon açılışını ilk defa Külliye’de yaptı
, 2018- 2019 konser sezonu açılışını Cumhurbaşkanlığı si Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezon açılışı gerçekleştirdi. CSO Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen'in yönettiği konserde Neşet Ertaş şarkılarından Mozart'ın Türk Marşı'na kadar çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma bir konser sunuldu. Yaklaşık 1 saat süren konseri Başkanı 'ın yanı sıra bakanlar ve çok sayıda sanatsever izledi.
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CSO sezon açılışını ilk defa Külliye’de yaptı
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