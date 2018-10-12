CSO sezon açılışını ilk defa Külliye’de yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
, 2018- 2019 konser sezonu açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliye
si Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sezon açılışı gerçekleştirdi. CSO Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen'in yönettiği konserde Neşet Ertaş şarkılarından Mozart'ın Türk Marşı'na kadar çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma bir konser sunuldu. Yaklaşık 1 saat süren konseri TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
'ın yanı sıra bakanlar ve çok sayıda sanatsever izledi.