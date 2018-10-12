ANKARA'DA İstiklal Marşı
okuma yarışına katılamadığı için çok üzülen Fatma, Keçiören Belediye Meclisi
'nin davetiyle İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde okudu. Ankara'da İstiklal Marşı okuma yarışına katılamadığı için çok üzülen Fatma Öztekin isimli küçük kız, Keçiören Belediye Meclisi'nin davetiyle İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde okudu. Fatma Öztekin, İstiklal Marşı'nın 10 kıtas��nı ezbere okuması için meclis kürsüsüne davet edildi. Meclisi yöneten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
'ın ismini anons etmesiyle kürsüye gelen Fatma, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Belediye Meclis üyelerinden ve katılımcı misafirlerden büyük alkış alan Fatma'ya Başkan Ak, hediyesini vererek tebrik etti.