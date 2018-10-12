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’nı meclis kürsüsünde okudu

Giriş Tarihi: 12.10.2018
İstiklal Marşı’nı meclis kürsüsünde okudu
ANKARA'DA okuma yarışına katılamadığı için çok üzülen Fatma, 'nin davetiyle İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde okudu. Ankara'da İstiklal Marşı okuma yarışına katılamadığı için çok üzülen Fatma Öztekin isimli küçük kız, Keçiören Belediye Meclisi'nin davetiyle İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde okudu. Fatma Öztekin, İstiklal Marşı'nın 10 kıtas��nı ezbere okuması için meclis kürsüsüne davet edildi. Meclisi yöneten Keçiören Belediye Başkanı 'ın ismini anons etmesiyle kürsüye gelen Fatma, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Belediye Meclis üyelerinden ve katılımcı misafirlerden büyük alkış alan Fatma'ya Başkan Ak, hediyesini vererek tebrik etti.
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İstiklal Marşı’nı meclis kürsüsünde okudu
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