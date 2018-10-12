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TSYD Şubesi’ne Sofuoğlu’ndan ziyaret

Giriş Tarihi: 12.10.2018
TSYD Ankara Şubesi’ne Sofuoğlu’ndan ziyaret
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesini ziyaret etti. Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu, dernekte gerçekleşen ziyarette, TSYD Ankara Şubesinin yeni başkanı Hüseyin Doğru'ya görevinde başarılar diledi. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirten Sofuoğlu, "Buraya gelirken bir sporcu gibi geldim. Yıllarca spor yazarlarının özellikle sizin desteğinizi görmüş biri olarak hala kendimi sporcu gibi hissediyorum. Henüz siyasete çok alışamadım" dedi.

DESTEĞİNİZ YANIMIZDA
TSYD Ankara Şubesinin yeni başkanı Hüseyin Doğru ise "Spor yazarları olarak sizlerin çizdiğiz yollara güzel katkılar vermek için hep beraber arkadaşlarımızla çalışacağız. İyi işler yapacağımızı umuyoruz. Bu süreçte her zaman desteğiniz yanımızda. Onun için teşekkür ediyorum" dedi.
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