TSYD Ankara Şubesi’ne Sofuoğlu’ndan ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesini
ziyaret etti. Dünya Supersport Şampiyonu
eski milli motosikletçi Sofuoğlu
, dernekte gerçekleşen
ziyarette, TSYD Ankara Şubesinin
yeni
başkanı Hüseyin Doğru'ya
görevinde
başarılar diledi. Hayırlı olsun ziyaretinde
bulunduğunu belirten Sofuoğlu
, "Buraya gelirken bir
sporcu gibi geldim. Yıllarca
spor yazarlarının özellikle
sizin desteğinizi
görmüş biri olarak
hala
kendimi sporcu gibi hissediyorum. Henüz
siyasete çok alışamadım" dedi. DESTEĞİNİZ YANIMIZDA TSYD Ankara Şubesinin
yeni başkanı Hüseyin Doğru
ise "Spor yazarları olarak sizlerin çizdiğiz yollara güzel katkılar vermek için hep beraber arkadaşlarımızla çalışacağız. İyi işler yapacağımızı umuyoruz. Bu süreçte her zaman desteğiniz yanımızda. Onun için teşekkür ediyorum" dedi.