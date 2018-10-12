TSYD Ankara Şubesi’ne Sofuoğlu’ndan ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ziyaret etti. Dünyaeski milli motosikletçi, dernekte gerçekleşenziyarette,yenibaşkanıgörevindebaşarılar diledi. Hayırlı olsun ziyaretindebulunduğunu belirten, "Buraya gelirken birsporcu gibi geldim. Yıllarcaspor yazarlarının özelliklesizin desteğinizigörmüş biri olarakhalakendimi sporcu gibi hissediyorum. Henüzsiyasete çok alışamadım" dedi.yeni başkanıise "Spor yazarları olarak sizlerin çizdiğiz yollara güzel katkılar vermek için hep beraber arkadaşlarımızla çalışacağız. İyi işler yapacağımızı umuyoruz. Bu süreçte her zaman desteğiniz yanımızda. Onun için teşekkür ediyorum" dedi.