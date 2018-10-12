Yenimahalle’de dramalı seminer

YENIMAHALLE Belediyesi, Tiyatro 19'un Drama Lideri Yasemin Yanar Karameşe'yi "Sınav Kaygısı, Stres Yönetimi ve Motivasyon" adlı seminer ile öğrenci
lerle buluşturdu. Demetevler Şehit Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen seminerde Karameşe, kaygı oluşturan durumları drama gösterisi ile öğrencilere anlattı. Öğrencilerden yaşadıkları olaylara verdikleri tepkileri drama gösterisi ile anlatmasını isteyen Karameşe, kahkaha dolu anlara sahne oldu. Drama gösterilerinde katılımcı öğrenciler, olaylara karşı verdikleri tepkileri canlandırdı. Anne ve babayla yaşanan sorunlar ile arkadaşlar arasındaki problemleri canlandıran öğrenciler, performanslarıyla Karameşe'den tam puan aldı.