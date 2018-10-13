Akyurt Belediyesi’nden spora destek

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tarafından ilçedeki eğitim kurumlarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla ilçedekieğitim kurumuna okullardaki sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere spor malzemeleri hediye edildi., kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek, okullara sağlanan her desteğin önemli olduğunu ifade etti., "Bir eğitimci olarak okullara yapılan bir malzemenin bile ne kadar değerli olduğunu biliyorum" diye konuştu.