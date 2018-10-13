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’nden spora destek

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Akyurt Belediyesi’nden spora destek
AKYURT Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim kurumlarına spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla ilçedeki 18 eğitim kurumuna okullardaki sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere spor malzemeleri hediye edildi. Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, kendisinin de öğretmen olduğunu belirterek, okullara sağlanan her desteğin önemli olduğunu ifade etti. Ayantaş, "Bir eğitimci olarak okullara yapılan bir malzemenin bile ne kadar değerli olduğunu biliyorum" diye konuştu.
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Akyurt Belediyesi’nden spora destek
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