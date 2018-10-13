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Cepa dans okulu eğitime başladı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Cepa dans okulu eğitime başladı
TÜRKIYE'NIN en büyük dans okulu Cepa'da yeni döneme başladı. Ülkemizi dünyada da temsil eden uluslararası bir marka olan Anadolu Ateşi'nin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, 7 Ekim pazar günü Cepa 'de yer alan dans okulunun yeni dönem açılışı için öğrenciler ve veliler ile buluştu. Erdoğan, "Biz burada önce iyi bir insan olmayı öğretiyoruz. Daha sonra fiziksel duruş ve dans eğitimine geçiyoruz. Çağa ve zamana uygun bakabilmek, doğu-batı danslarını sentezlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar 45 milyon seyirciye ulaştık" dedi.
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Cepa dans okulu eğitime başladı
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