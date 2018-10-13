Gençler kaldıkları şehirleri tanıtıyor

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı
'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yeni hayatlarına ve yeni şehirlerine uyumlarını kolaylaştırmak, birbirleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla "Gelin Tanış Olalım" adı altında şehir tanıtım turu düzenliyor. KYK Ankara İl Müdürlüğü, yurtlarında ilk kez kalmaya başlayan ve Ankara'ya ilk kez gelen gençlere Ankara'nın tarihi camilerini, kültürel alanlarını, milli ve manevi mekanlarını tanıtmak için şehir tanıtım turu düzenledi.