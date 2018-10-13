Konut alacaklara ekstra yüzde 10 indirim

Türkiye'nin güçlü ekonomisine destek vermek amacıyla hükümetin başlattığı "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" kampanyasına bir destek de konut sektöründen geldi. Ender İnşaat
, başkentin yenilenen yüzü Mamak'ta hayata geçirdiği prestijli projesi 'İnciyaka Ankara
' da konut alıcılarına mevcut kampanyaya ek olarak ekstra yüzde 10 indirim uyguluyor. 'KAMPANYADA BİZ DE VARIZ'
Hükümetin başlattığı "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" programını desteklediklerini belirten Ender İnşaat Genel Müdürü Hüseyin Duman; "Ülkemizin yaşadığı kur saldırılarına karşı başlatılan kampanyaya birçok alanda firma destek veriyor. Konut sektöründe de Ender İnşaat olarak "biz de varız" dedik ve İnciyaka Ankara
projemizde alıcılara ekim ayı sonuna kadar ekstra yüzde 10 indirim başlattık. Yüzde 10'luk fiyat avantajını projemizde şuan devam eden; yüzde 30 peşinat, yüzde 50'si teslimde, kalan yüzde 20'lik tutarı da 36 ay vade farksız eşit taksitle ödeme kampanyasına ek olarak sunuyoruz. Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik başlattığımız kampanya ve fiyat avantajlarımızı paylaşmak üzere alıcıları İnciyaka Ankara satış ofisimize bekliyoruz" dedi. İnşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede mağazalar bir bir açılırken, konut teslimleri Ağustos 2019'da yapılacak.