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Başkentte günleri

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Başkentte Erzurum günleri
ANKARA'DA bu yıl 6'ncısı düzenlenen Günleri etkinliği, 'nde ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 'nin bütün şehirleriyle bölgede barış ve huzur adası olduğunu söyledi. Akdağ, "Güzel ve mübarek şehir Erzurum, son yıllarda çok daha güzel bir şehir haline geldi" diye konuştu. Yöresel türkülerin dinletildiği programda, halk oyunları gösterisi sunuldu yöresel ürünler sergilendi. Etkinlik, bugün akşama kadar devam edecek.
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Başkentte Erzurum günleri
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