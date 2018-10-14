Başkentte Erzurum günleri

ANKARA'DA
bu yıl 6'ncısı düzenlenen Erzurum
Günleri etkinliği, Atatürk Kültür Merkezi
'nde ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Türkiye
'nin bütün şehirleriyle bölgede barış ve huzur adası olduğunu söyledi. Akdağ, "Güzel ve mübarek şehir Erzurum, son yıllarda çok daha güzel bir şehir haline geldi" diye konuştu. Yöresel türkülerin dinletildiği programda, halk oyunları gösterisi sunuldu yöresel ürünler sergilendi. Etkinlik, bugün akşama kadar devam edecek.