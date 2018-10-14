Şampiyonların başkent derbisi

BUGÜN NELER OLDU

'nin son şampiyonuile'nı müzesine götürensezonunun ilk haftasında bugün'da karşı karşıya gelecek.'nda oynanacak karşılaşma, saat'da başlayacak., "Kazanma alışkanlığı olan ekibim bu sezon da iddialı" dedi.takımın'yı kazanarak moral ve güven kazandığını ifade eden, "Sezona da iyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de güçlü bir kadroya ve yüksek hedeflere sahip olduğunu biliyoruz. Seyirciyi tatmin edecek bir oyun sonunda kazanan taraf olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.de yaptığı açıklamada,'nda şampiyon olmanın moraliyle sezona başladıklarını dile getirdi.sporcuların ve teknik kadronun sezona hazır olduğunu vurgulayan Milenkoski, "Lige zorlu bir mücadeleyle başlayacağız. Karşılaşma için iyi hazırlandık. Umarım galip gelip lige iyi bir başlangıç yapmış oluruz." diye konuştu.