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Fenerbahçe’yi ağırlıyor

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018
Türk Telekom Fenerbahçe’yi ağırlıyor

TAHINCIOĞLU 'nde oynadığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Basketbol'u 65-55 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.15'te başlayacak mücadeleye Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

TELEKOM KAZANMAK İSTİYOR
Türk Telekom hafta içinde ULEB 2. hafta maçında İspanyol temsilcisi 'e yenilerek Eurocup'ta galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe ise hafta içinde Euroleague ilk hafta maçında Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Türk Telekom Fenerbahçe'yi mağlup ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2'de 2 yapmak istiyor. Başkent ekibinin maça Landesberg, Campbell, Serhat, Gabriel ve Stimac beşiyle çıkması bekleniyor.

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Türk Telekom Fenerbahçe’yi ağırlıyor
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