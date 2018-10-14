Türk Telekom Fenerbahçe’yi ağırlıyor

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk maçta Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 65-55 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Saat 15.15'te başlayacak mücadeleye Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

TELEKOM KAZANMAK İSTİYOR

Türk Telekom hafta içinde ULEB Avrupa Kupası 2. hafta maçında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e yenilerek Eurocup'ta galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe ise hafta içinde Euroleague ilk hafta maçında Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Türk Telekom Fenerbahçe'yi mağlup ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2'de 2 yapmak istiyor. Başkent ekibinin maça Landesberg, Campbell, Serhat, Gabriel ve Stimac beşiyle çıkması bekleniyor.