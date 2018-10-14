Türkiye’nin milli gururu Keçiören’de

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Eylül ayında İtalya
'nın
ev sahipliğinde organize edilen, Türk
milli sporcuları tarafından 29
madalyanın
kazanıldığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası
'nda dünya
üçüncüsü olan Hacı İbrahim Özkul
ile Gümüşdere Ihlamur Vadisi
'nde
bir araya geldi. Özkul
'un turnuvaya
hazırlanma aşamasıyla ilgili bilgiler
alan Başkan Ak
, sporda fiziksel
yeterliliğin yanında ruhsal motivasyonun
da önemli olduğuna dikkat
çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın spora ve sporcuya büyük
destek verdiğini de kaydeden Ak,
"Destekler arttıkça başarılar da madalyalar
da artıyor" dedi. Keçiören Belediyesi
olarak spora
ve sporcuya destek vermeyi sürdürdüklerini
söyleyen Ak
, "Hacı İbrahim
kardeşimiz Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası
'nda 91
kg da Low Kick
branşında dünya üçüncüsü olarak
hem ülkemizin hem de Keçiören
'in gururu
oldu. Bundan
sonraki
spor hayatında başarılar diliyorum. Venedik
'te düzenlenen şampiyonada
milli sporcularımız 5
altın, 9
gümüş
ve 15
bronz madalya kazanarak önemli
bir başarıya imza attı. Madalya kazanan
diğer sporcularımızı ve onları
çalıştıran antrenörlerimizi de
kutluyorum" diye
konuştu.