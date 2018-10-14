Türkiye’nin milli gururu Keçiören’de

BUGÜN NELER OLDU

, Eylül ayında'nınev sahipliğinde organize edilen,milli sporcuları tarafındanmadalyanınkazanıldığı'nda dünyaüçüncüsü olanile'ndebir araya geldi.'un turnuvayahazırlanma aşamasıyla ilgili bilgileralan, sporda fizikselyeterliliğin yanında ruhsal motivasyonunda önemli olduğuna dikkatçekti.'ın spora ve sporcuya büyükdestek verdiğini de kaydeden Ak,"Destekler arttıkça başarılar da madalyalarda artıyor" dedi.olarak sporave sporcuya destek vermeyi sürdürdüklerinisöyleyen, "kardeşimiz'ndakg dabranşında dünya üçüncüsü olarakhem ülkemizin hem de'in gururuoldu. Bundansonrakispor hayatında başarılar diliyorum.'te düzenlenen şampiyonadamilli sporcularımızaltın,gümüşvebronz madalya kazanarak önemlibir başarıya imza attı. Madalya kazanandiğer sporcularımızı ve onlarıçalıştıran antrenörlerimizi dekutluyorum" diyekonuştu.