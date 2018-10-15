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Başkan Tuna’ya büyükelçilerden ziyaret

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Başkan Tuna’ya büyükelçilerden ziyaret
Büyükelçisi Andrii Sybiha ile Hindistan Büyükelçisi Shri Sanjay Bhattacharyya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Tuna'ya Ukrayna'da iktidarı simgeleyen gürz hediye eden Büyükelçi Sybiha, Ankara'da kendisini evinde hissettiğini belirtterek, "Öncelikle size Kiev Belediye Başkanımızın selamını getirdim. Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında aramızdaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine geldi. Bunu çok önemsiyoruz" dedi. Yeni göreve başlayan Hindistan Büyükelçisi Shri Sanjay Bhattacharyya da, Başkan Tuna ile tanışmayı uzun süredir istediğini söyledi. Tuna Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile Japonya'nın Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida'yı da konuk etti.
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Başkan Tuna’ya büyükelçilerden ziyaret
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