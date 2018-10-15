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Başkent resepsiyonu

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Başkent resepsiyonu
BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki resepsiyona büyükelçiler, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Seğmenlerin konukları karşıladığı gece, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik dinletisiyle renklendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Tuna, "Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında önemli bir rol üstlenen, 'nin başkenti olan, ülkemizdeki sıkıntılara, darbelere karşı dik duruş sergileyen Ankaramız, ilelebet Cumhuriyetimizin başkenti olarak kalacaktır inşallah" diye konuştu. Tuna, hain darbe girişimini de hatırlatarak şunları kaydetti: "Ankaralılar, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği fedakarlıkla milli manevi değerlere, vatanına, demokrasiye sahip çıkmak üzere ciddi bir mücadeleyi başarıyla vermiştir ve Ankaramız da 'gazi' unvanını hak etmiştir. Gazi Ankaralılara buradan saygılarımı sunuyorum. Bugüne kadar vatanımızı vatan yapan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum."
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Başkent resepsiyonu
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