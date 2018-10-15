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BOTAŞ farklı başladı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
BOTAŞ farklı başladı
KADINLAR 'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında BOTAŞ, Spor Salonu'nda oynanan maçta 'ni 79-49 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi ile Ankara Arena Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Rakibine karşı maç boyunca üstünlük kuran BOTAŞ karşılaşmadan 79-49 galip ayrıldı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan taraf ev sahibi BOTAŞ oldu. İlk periyot 18-14 BOTAŞ üstünlüğüyle geçildi. Başkent ekibi 2. Periyotta farkı daha da açtı ve ilk yarı 43-28 sona erdi. 3. Periyotu 61-35 önde kapatan BOTAŞ, maçı da 79-49 kazanarak lige galibiyetle başladı. Williams 16 sayı, Loyd'da 14 sayılık performans sergiledi. Jewell Blessing Lyod sakatlık yaşadı.
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BOTAŞ farklı başladı
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