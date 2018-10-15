İnsan ticareti başkentte tartışıldı

ULUSLARARASI Çocuk Merkezi (ICC), insan ticareti alanında farkındalık oluşturmak hedefiyle, mülteci ve göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Ankara
'da biraraya getirdi. "Çocuk Dostu Turizm Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştaya 30 ulusal ve uluslararası örgütten çok sayıda temsilci katıldı. Katılımcılara insan ticareti üzerine detaylı bilgi veren Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut, dünya genelinde 40 milyonu aşkın kişinin insan ticareti mağduru olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Çocuk yaşta zorla evlendirmeler, zorla çocuk çalıştırma ve zorla fuhuş yaptırma ve tabi ki organ kaçakçılığı insan ticareti kapsamında ele alınmalıdır" dedi. ICC'nin, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği çalıştay da katılımcılara insan ticareti farkındalığı ile çocuk koruma hizmetleri konusunda eğitimler verildi. Çalıştayda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilisi Hakan Keçe katılımcılara Türkiye'de çocuk koruma sistemi hakkında detaylı bilgi verdi. Keçe, konuşmasında Türkiye'de koruyucu aile kavramının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı ve bakanlık olarak, mülteci çocukları içinde yaşadıkları topluma faydalı kişiler olarak yetiştirme amacıyla yürüttükleri çalışmalara değindi. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol da Uluslararası Çocuk Merkezi'nin 2017'nin Mart ayından bu yana yürüttüğü "Çocuk Dostu Turizm" projesi hakkında bilgi vererek, katılımcılara seyahat ve turizmde çocuğa karşı şiddetin ortaya çıkış şekillerini ve bunların nasıl önleneceğini anlattı. ICC Çocuk Hakları Birimi Uzmanı Ebru Ergin ise sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanlara, çocuklara, şiddet ve sömürüden korunmada dikkat edilmesi gereken noktaların hangi yöntemlerle aktarılabileceği konusunda bilgi verdi.