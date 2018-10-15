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‘Lüks ve ithal ürünlere talebi azaltmalıyız’

Giriş Tarihi: 15.10.2018
‘Lüks ve ithal ürünlere talebi azaltmalıyız’
Başkanı , "Yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı tasarruf oranlarımızı yükseltebilmek için bir fırsat olarak görüyorum. Ülkece tasarrufa yönelmeli ve ihtiyaç fazlası olan tüm ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi. İçinde bulunulan ekonomik koşulları tasarruf oranlarını artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugün yaşadığımız ekonomik sık��ntının en önemli nedenlerden birisi kamu ve özel sektörün tasarruf oranlarının çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Yeterince tasarruf oranına sahip bir ülke olsaydık maliyet enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışları bizi bugün olduğu kadar etkilemeyebilirdi. Bu nedenle, yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı tasarruf oranlarımızı yükseltebilmek için bir fırsat olarak görüyorum. Ülkece tasarrufa yönelmeli ve ihtiyaç fazlası olan tüm ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi.
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