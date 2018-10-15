Tarihin ilkleri sergileniyor Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen dünyanın en eski şehir planı, banyo küvetlerinin ilk hali, ilk mektup ve zarflar ile ahşap mobilyalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018